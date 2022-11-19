صلاح للشباب العربي: أنتم قادرون على تكرار ما فعلته

المصدر: دبي - البيان

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أعرب النجم المصري، محمد صلاح عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور المقدمة من «تيك توك»، خلال حفل جوائز دبي جلوب سوكر أول من أمس، وقال أثناء تسلمه الجائزة: «أنتم تضعون ضغطاً أكثر علي.. الجماهير هي الجزء الأفضل في كرة القدم، وبالتالي الفوز بجائزة بفضل الجماهير هو أمر رائع للغاية».

وأضاف: «أركز دائماً على مساعدة الفريق، والفوز بالمباريات والألقاب الجماعية.. وأتطلع أيضاً للجوائز الفردية، فهي من الأمور التي تحفزني طوال الوقت».

وفي رسالة تحفيزية للشباب العربي، أكد فيها قدرتهم على تكرار ما أنجزه حتى الآن في مسيرته الكروية الناجحة، وقال: «طالما أنني استطعت فعل كل ذلك، بإمكان أي شخص آخر القيام به أيضاً.. أتواجد في أوروبا منذ 10 أو 11 عاماً، والاختلاف بيننا يتمثل في توظيف العقلية، ودراستهم للأمور بشكل مختلف، وبالتالي يجب أن تكون مستعداً، حيث ستواجه العديد من الصعاب».

وتابع: «يجب الاجتهاد أكثر.. لقد قدمت كل شيء من أجل كرة القدم، ضحيت بوقتي مع أسرتي، وضحيت بالالتزام بأسلوب الحياة الصحي». وختم قائلاً: «بإمكان أي شخص في الشرق الأوسط فعل ما قمت به.. وهذه جائزة خاصة بالنسبة لي، لأني استلمتها على أرض عربية».

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