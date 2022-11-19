1.3 مليار متابع لـ«مؤتمر دبي الرياضي» وحفل «جلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تناقلت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي باهتمام واسع أحداث وفعاليات الدورة السابعة عشرة من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» اللتين نظمهما مجلس دبي الرياضي أول من أمس، تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية ونجوم الكرة العالمية.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان نشره أمس أن عدد المتابعين للحدث تجاوز 1.3 مليار شخص حول العالم، من بينهم مليار مشاهدة لوسم الحدث على منصة تيك توك، فيما بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة التي نشرت على المنصة ذاتها أكثر من 200 مليون مشاهدة، إلى جانب مئات الملايين الذين تابعوا الحدث على منصات إنستغرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وتناولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية من صحف وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية باهتمام كبير تفاصيل جلسات المؤتمر، وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على لقاء التسامح بين النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والنجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان، حيث تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية مقطع فيديو نشره مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي ويظهر فيه عناق حار بين صلاح وراموس بحضور معالي مطر الطاير قبل مشاركتهما حفل «دبي جلوب سوكر».

وجاء هذا اللقاء الحار بين النجمين الكبيرين بعد اللقطة المثيرة للجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في 2018، التي أصيب فيها صلاح، حيث سحبه قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بعنف ما أدى إلى إصابته والخروج من الملعب باكياً.

ونشرت صحيفة «نيوزبليد» الهولندية موضوعاً عن اللقاء تحت عنوان «نسيان وتسامح؟ سيرجيو راموس ومحمد صلاح يمحيان حادثة دوري أبطال أوروبا في دبي»، ونشر الموقع الإلكتروني «إمبراطورية الكوب» المتخصص في أخبار نادي ليفربول مقطع الفيديو معلقاً: «يدرك مشجعو ليفربول أن محمد صلاح شخصية ودودة حقاً، لكنهم سيفاجأون برؤية التحية التي قدمها لسيرجيو راموس أثناء حضوره حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي».

وكان اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي قد فاز بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء متابعي منصة «تيك توك»، حيث حصل على 33 مليون صوت من متابعي تيك توك.

ومن أهم وسائل الإعلام العالمية التي تناولت أخبار المؤتمر والحفل قناتي سكاي سبورت الإيطالية، ويوروسبورت اللتين نشرتا كل تفاصيل المؤتمر والحفل على الهواء مباشرة، فيما خصصت صحيفتا «أبولا» و«ريكورد» البرتغاليتان صفحات لنشر حوار روي كوستا نجم الكرة البرتغالية ورئيس نادي بنفيكا خلال جلسة اكتشاف المواهب ضمن فعاليات «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، ونشرت أيضاً عن فوز روي كوستا وخورخي مينديز بجوائز دبي جلوب سوكر.

6 جوائز

واحتفل الحساب الرسمي لريال مدريد على تويتر الذي يحظى بمتابعة ما يقرب عن 30 مليون شخص بمختلف اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية واليابانية، بـ6 جوائز وهي جائزه أفضل نادي في العالم، وفوز لاعبه الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وأنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب وذهبت جائزة أفضل رئيس رياضي للعام إلى فلورنتينو بيريز، كما ذهبت جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام إلى الرئيس التنفيذي لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، والجائزة الجديدة لأفضل كشاف عن نجم للعام إلى صائد المواهب جوني كالافات، الرجل الذي لعب دائماً دوراً حيوياً في نجاحات النادي الملكي.

ونشر حساب ريال مدريد تصريحاً لنجمه كريم بنزيما عبر من خلاله عن سعادته بالفوز بالجائزة، وقال: سعيد بالحصول على هذه الجائزة، الجميلة، شكراً لكل من صوتوا لي، شكراً دبي ولريال مدريد ولزملائي.

ومن أبرز الصحف الأوروبية التي نشرت عن المؤتمر والحفل صحيفة توتو سبورت الإيطالية، وراديو ماركا، وفوتبول إيطاليا، و«أس» الإسبانية، وموقع نادي برشلونة الرسمي، وغيرهم الكثير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

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