خالد بن محمد بن زايد يتفقد حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حلبة مرسى ياس، للاطلاع على آخر الاستعدادات، وجاهزية المرافق لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

واطلع سموه خلال هذه الزيارة على برنامج فعاليات هذا الحدث العالمي، كما تفقد جاهزية مسار صيانة سيارات السباق، وزار منطقة المشجعين، وعدداً من أجنحة الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الراعية لهذه الفعالية.

ورافق سموه خلال جولته كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وسيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات. وتأتي استضافة النسخة الرابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، والتي تقام في حلبة ياس، التي تحتضنها جزيرة ياس في أبوظبي، بعد توقيع تمديد اتفاقية احتضان السباق لمدة 10 سنوات إضافية، بين شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، ومجموعة الفورمولا 1، لتستمر بذلك أبوظبي في تنظيم منافسات السباق النهائي للفورمولا 1 لغاية 2030.

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واستقطبت نسخة العام الماضي للسباق النهائي للفورمولا 1 في جزيرة ياس أبوظبي أكثر من 100 ألف زائر، وحظي البث الحي للسباق الأخير لموسم 2021 بمشاهدة 109 ملايين مشاهد من كل أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاهدة زيادة بواقع 29 في المئة مقارنة بنسخة العام الذي سبق، لتكون بذلك أكثر نسبة مشاهدة يحصدها سباق خلال الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60% من زوار منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 يأتون من خارج الدولة، لحضور فعاليات الأحدث الأبرز في سباق السيارات عالمياً، بما يعكس مكانة الإمارة الرائدة على مستوى العالم في احتضان الفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية.

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