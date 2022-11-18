«تحدي دبي للياقة» الأسبوع الرابع مزيداً من الحماس

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «تحدي دبي للياقة» 2022 فعالياته المشوقة في أسبوعه الرابع ليقدم المزيد من الفعاليات والأنشطة والحصص الرياضية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة تشجيعاً للجميع على المشاركة في التحدي، ويعود «تحدي دبي للجري» أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» إلى شارع الشيخ زايد بعد غدٍ في تجربة مجتمعية مميزة، ومن المتوقع أن يشارك في التحدي عشرات الآلاف من الحريصين على الاستمتاع بحياة أكثر نشاطاً وصحة. كما تستمر قرى اللياقة البدنية «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بتقديم المزيد من الحصص والأنشطة الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى 10 مراكز للياقة البدنية التي تستقبل المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم «تحدي دبي للجري»، أكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة، برعاية ماي دبي، وتتيح الفعالية لجميع المشاركين والعدائين من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض تجربة فريدة عندما يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري.

وتقدم الدورة الرابعة من «تحدي دبي للجري» للمشاركين فرصة الاختيار بين مسارين الأول بطول 10 كلم، والآخر بطول 5 كلم. وينطلق المسار بطول 5 كلم على شارع الشيخ زايد، بالقرب من «متحف المستقبل»، ويمرّ بـ «برج خليفة» و«دبي أوبرا»، لينتهي بالقرب من «دبي مول»، وهو مسارٌ منبسط مناسب للعدّائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية. أما المسار بطول 10 كلم، فينطلق على شارع الشيخ زايد، بالقرب من «متحف المستقبل» مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، ليعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي»، وينتهي في شارع المستقبل، بالقرب من «مركز دبي المالي العالمي»، وهو مناسب للعدّائين الأكثر خبرة.

ويمكن لرواد التحدي التوجه إلى قريتي دي بي ورلد في كايت بيتش وهيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة المجانيتين على مدار 30 يوماً خلال «تحدي دبي للياقة» في كايت بيتش ولاست إكزت الخوانيج للاستمتاع بأجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء وتعزيز لياقتكم، حيث بإمكانكم المشاركة في عدد كبير من حصص اللياقة البدنية التي تتنوع ما بين حصص الرقص الرياضية، وكرة القدم، واليوغا، والملاكمة وغيرها.

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وتتوزع مراكز اللياقة البدنية في مختلف المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المدينة، ليتسنى للجميع الالتزام بإتمام 30 دقيقة من التمارين اليومية، وتستقبل 10 مراكز للياقة البدنية المشاركين خلال الأسبوع الرابع، من بينها مركز وادي حتّا الذي يقدم مجموعة من الخيارات من بينها العديد من الأنشطة الخارجية المناسبة لكافة الأعمار بما في ذلك رياضة الغوص للكبار والأطفال، ورياضة المشي لمسافات طويلة منها الجماعية والفردية، كما يمكن التوجه إلى مركز اللياقة البدنية بحي دبي للتصميم في منطقة «ذا بلوك»، وكذلك نادي زعبيل للسيدات، ومركز دي تشامبس سبورتس اند فتنس، وإذا كنت ترغب في مباشرة يومك بالرياضة، أو بممارسة الحركة والنشاط بعد دوام العمل، توجّه إلى «جزيرة بلوواترز» لتستمتع ببرنامجٍ حافل بالأنشطة المتنوّعة لمدةّ شهر. لا تفوّت فرصة المشاركة في الكثير من التمارين المتنوّعة، والاستمتاع بإطلالةٍ خلابة على «عين دبي» و«جميرا بيتش ريزيدنس».

ذا بييتش

يستضيف «ذا بييتش» حصص اللياقة البدنية في المنطقة التي يكسوها العشب (مقابل Pavilion at The Beach) من الجمعة حتى الأحد مرتين في اليوم – وقت الشروق (8:30 صباحاً)، وجلسة غروب الشمس (5:30 مساءً) من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر 2022.

وتبدأ الحصص الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً حتى 9:30 صباحاً (60 دقيقة) أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويمكن الاستمتاع بدروس اللياقة البدنية الصباحية المجانية في دبي هيلز مول والتي تحفزك على المشي 4000 خطوة على الأقل يومياً طوال فترة «التحدي».

ويخوض سباحون محترفون وعدد من أصحاب الهمم معاً تجربة هي الأولى من نوعها للسباحة في المياه المفتوحة حول «نخلة جميرا» في 19 نوفمبر، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة». كما تستضيف نخلة جميرا تمارين على الشاطئ مع مجموعة من الأنشطة الخارجية المجانية وجلسات التمارين لعشاق اللياقة البدنية.

وستكون جميع المعدات اللازمة متاحة للاستخدام، ويحبذ للمشاركين إحضار عبواتهم القابلة لإعادة الاستخدام وتعبئتها عند نقاط تعبئة المياه التابعة لمبادرة «دبي تبادر» للاستدامة. ويعتبر مركز ذا سبايس للياقة«فرصة رائعة لممارسة تمارينك في مركز رياضي فاخر، بإشراف مجموعة من أفضل المدرّبين في دبي.

وتعد سلسلة «سباقات مدينة إكسبو دبي» للجري الليلي الطريقة المثالية لاستكشاف (مدينة إكسبو دبي) خلال ممارسة رياضة الجري. انضمّ إلى المئات من عشاق اللياقة البدنية من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، وشارك في أحدث سلسلة من السباقات الليلية الممتعة، يوم الثلاثاء المقبل على المسارات المخصصة والمضاءة، وتُعتبر المشاركة فيه مثاليةً لجميع الراغبين في ممارسة النشاط بعد دوام العمل.

سباق الوحدة

ينطلق يوم غدٍ سباق الوحدة السنوي للجري من بنك الإمارات دبي الوطني، وهو يهدف إلى تشجيع التنوع ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية والشخصية والمهنية، وهو يدعم جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، والهلال الأحمر الإماراتي.

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