منافسات الهواة تدشن بطولة العالم لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت، أمس، منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد» لبناء الأجسام، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة (17-19) نوفمبر الحالي، وتضمن اليوم الأول للبطولة تسجيل أوزان اللاعبين واللاعبات.

وذلك في القاعة الرئيسية في فندق نوفوتيل الفجيرة، وتبدأ اليوم منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك لفئة الهواة على أن يترشح اللاعبون الأوائل في كل وزن للمشاركة في منافسات المحترفين والتي ستقام يوم السبت.

ويشارك اللاعبون في بناء الأجسام في سبعة أوزان، إضافة إلى منافسات الوزن المفتوح، بينما في الفيزيك في الأطوال تحت 172 سنتمتراً وتحت 174 وتحت 176 وفوق 176، بينما في الكلاسيك فيزيك يتم التنافس في ثلاث فئات، وهي تحت 171 سنتمتراً وتحت 175 سنتمتراً والفئة المفتوحة.

وستقام منافسات السيدات عند الساعة الرابعة مساء يوم غدٍ في فئة الفت موديل، يلي ذلك منافسات المحترفين، والتي ستكون المنافسة فيها في وزن تحت 95 كيلوغراماً وفي الوزن المفتوح وفي الفيزيك والكلاسيك فيزيك في الوزن المفتوح أيضاً.

وأثنى المهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها اللجان الفرعية لمواكبة متطلبات النجاح في أكبر بطولة بناء أجسام تستضيفها الإمارات ودول الشرق الأوسط لتقديم نسخة مثالية وغير مسبوقة، حيث تعد البطولة إضافة مميزة لبطولات بناء الأجسام التي تنظم في الفجيرة.

بدوره أكد خليل معروف مدير البطولة، الجاهزية الكاملة في كل الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، ومقدماً الشكر لمحمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للمتابعة الحثيثة، وتوفير جميع مستلزمات النجاح خصوصاً وأن بطولة العالم للهواة والمحترفين مستر آند مسز وورلد لبناء الأجسام تقام لأول مرة في الفجيرة، وتتميز بشكل كبير عن البطولات الدولية السابقة التي نظمتها الفجيرة.

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