بافلوف ومنتخب بولندا يتوجان بلقب العالم لحل مسائل الشطرنج

المصدر: الفجيرة - وام

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واصل الروسي بافلوف تألقه ليتوج بلقب بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي أقيمت فعالياتها برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة 650 لاعباً من مختلف دول العالم.

وتابع الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي جانباً من المنافسات وعبّر عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي تسود المنافسات بفضل الاستعداد الجيد للاستضافة، وبارك للاعبين نجاحاتهم.

وأسدل الستار على فعاليات البطولة بفندق نوفوتيل الفجيرة بتفوق واضح للروسي بافلوف في منافسات الفردي ليحرز اللقب، وحل مواطنه أورال كاسانوف ثانياً، وتبعه في المراكز من الثالث إلى السابع على الترتيب البولندي بينور موردشيا والمنغولي بيلجون سوميا والبلجيكي إيدي فان بيرس والروسي بوبوف والصربي سيرافي موفيج.

وتصدر اللاعب عمر نعمان آل علي ترتيب لاعبي الإمارات في البطولة تلاه عمار السدراني وعمران الحوسني وروضة السركال ومحمد سعيد اليليلي وعلي عبد العزيز وخليفة خالد في المراكز من الثاني إلى السابع على الترتيب.

وعلى مستوى الفرق، كانت الصدارة لمنتخب بولندا متفوقاً على نظيريه الصربي والألماني، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأعرب الدكتور عبدالله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بالنجاح الذي حققته استضافة الإمارات للحدث العالمي، وهو ما يعكس النقلة النوعية للرياضة الإماراتية، وبارك لجميع الفائزين خاصة لاعبي الإمارات الذين ظهروا بشكل مميز برغم قوة البطولة وصعوبتها، مشيداً بجهود اللجان العاملة.

وأوضح رئيس لجنة الحكام في البطولة السوري محمد عبدالغني الحلاق أن ثقافة ممارسة اللعبة قللت من وجود اعتراضات تخص النتائج في البطولة.

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