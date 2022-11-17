منتخبنا للجودو يواصل الإعداد لطوكيو غراند سلام

المصدر: طوكيو - البيان

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دخل منتخبنا الأول للجودو المرحلة الثانية من الإعداد خلال معسكره التحضيري الذي يقيمه حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو لعام 2022، والتي تقام في العاصمة اليابانية يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد المنتخبات التي قامت بالتسجيل للمشاركة في الحدث قبل أسبوعين عن موعد انطلاقتها 66 دولة من بينها 6 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر.

وتضم بعثة الإمارات في بطولة طوكيو، ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيساً للوفد، و 4 لاعبين دزاشفيلي جورام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتلال اشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوريجوريان ارام في منافسات وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في الوزن الثقيل تحت 100 كجم.

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بعثة منتخبنا على ضرورة الاجتهاد والاستعداد الجيد للبطولة، خاصة في ظل وجود مشاركة دولية ثانية بعد طوكيو غراند سلام، وهي بطولة الماسترز التي ستقام في القدس خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لهذا الموسم 2022 – 2023.

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