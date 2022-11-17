عمومية غير عادية للبارالمبية الدولية بمشاركة الإمارات

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انطلقت أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للجنة البارالمبية الدولية، بمشاركة جميع الأعضاء.

ويمثل الإمارات خلال الاجتماع كل من محمد فاضل الهاملي بصفته عضواً في اللجنة البارالمبية الدولية – رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وماجد العصيمي عضو اللجنة الدولية – رئيس الاتحاد الآسيوي، وذبيان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الاطلاع على تقارير تطورات عمل اللجنة الدولية، من قبل أندرو بارسونس رئيس البارالمبية الدولية، والمدير التنفيذي مايك بيرز إضافة إلى رئيس شؤون العضويات كرستينا مولوي، كما سيتم عرض الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية في الفترة المقبلة وحتى عام 2026.

وخلال الاجتماعات سيتم أيضاً مناقشة اقتراحات الأعضاء حول لائحة اللجنة البارالمبية والتعديلات المقترحة والتي لم تتم مناقشتها خلال الدورة السابقة، إضافة إلى عرض التحديثات على أكواد التصنيفات الجديدة وإجراء جلسات تفاعلية بين الأعضاء للمساهمة من خلال التصنيفات الجديدة في دعم الرياضيين والرياضة البارالمبية الدولية.

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