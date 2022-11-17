سباق العالية للبوانيش الشراعية بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم بكورنيش العاصمة أبوظبي سباق العالية للبوانيش الشراعية لمسافة 8 أميال بحرية، ويشارك في السباق 350 بحاراً يتنافسون على متن 50 بانوشاً في السباق التراثي الذي يعد الجولة الثانية ضمن سباقات البوانيش الشراعية.

ويعد السباق هو الأول الذي ينظمه النادي بعد سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي حقق نجاحات منقطعة النظير بمشاركة 2500 بحار رسموا لوحة فنية رائعة عبرت عن عشق أهل الإمارات لتراثهم الوطني الأصيل.

وأعرب ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل أكثر من رائع لاسيما بعد مشهد دلما المحفز للجميع، وقال:«الإقبال على المشاركة كان كبيراً، وأعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة أيضاً».

وأضاف:«الأجواء حالياً تبشر بالخير لاسيما بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخة الخامسة من سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي أقيم الأحد الماضي من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ وكانت الأجواء خلاله رائعة للغاية».

وشدد المهيري على أهمية سباقات البوانيش الشراعية، خاصة وأنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية تمهيداً لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدماً و 60 قدماً.

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