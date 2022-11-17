بافلوف بطلاً لأولى بطولات حل مسائل الشطرنج في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أحرز اللاعب الروسي دانيلا بافلوف، المركز الأول في البطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج، إحدى البطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ضمن برنامج بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، وأقيمت منافساتها برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وحل في المركز الثاني اللاعب البلجيكي فان بيرس ايدي، وجاء ثالثاً اللاعب الإسرائيلي كوماي عوفر، وحل رابعاً الروسي اليكسي بوبوف، ثم اليوناني سيديروبولوس خامساً، يليهم البولنديان كاسبر وبيوتر في المراكز السبعة الأولى.

شارك في منافسات البطولة 94 لاعباً تم إدراج أسمائهم بشكل رسمي، بينما اختتمت اليوم دورة حكام حل وتأليف مسائل الشطرنج والتي شارك بها 30 حكماً دولياً.

وتزامناً مع إقامة المنافسات التقى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، واستمع إلى تفاصيل إقامة البطولة.. مشيداً بالجاهزية الفنية والتنظيمية التي تعكس الجهود التي تبذلها الإمارات عند استضافة الأحداث والبرامج العالمية، وتمنى المزيد من النجاح للبطولة.

من جهته وصف اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، استضافة الإمارات لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، واجتماع الكونغرس العالمي بالإضافة المهمة لجدول أعمال الاتحاد انطلاقاً من الجاهزية في جميع الجوانب، مقدماً الشكر لحكومة الفجيرة ولسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

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