«جولة دي بي ورلد» تنطلق اليوم في عقارات جميرا للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق اليوم منافسات بطولة جولة دي بي ورلد للغولف وتستمر حتى بعد غدٍ، بملعب الأرض بعقارات جمير للغولف بدبي بمشاركة 50 لاعباً يمثلون النخبة حول العالم برياضة الغولف، يتنافسون على جوائز البطولة والبالغة 10 ملايين دولار أمريكي ومحاولة التتويج بكأس هاري فاردون لأفضل لاعب في التصنيف النهائي، وتشمل البطولة، إلى جانب المنافسات، برنامجاً حافلاً من الأنشطة الممتعة المتوفرة للجميع مع التذاكر العامة المجانية التي يمكن الحصول عليها عن طريق الإنترنت. وتتميز البطولة أنها تجمع أفضل اللاعبين بحسب تصنيف أداء الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد بالتعاون مع رولكس، لتقدم عرضاً ستكون الجماهير في دولة الإمارات والعالم بانتظاره على ملعب الأرض.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والأبطال السابقين للجولة ومنهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المتوج بأربعة ألقاب كبرى، والإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام، والإسباني جون رام الحاصل على أربعة ألقاب في سلسلة رولكس، بالإضافة إلى كولين موريكاو الذي يدافع عن لقبه، بعدما أصبح أول لاعب أمريكي يتوج بثنائية بطولة جولة دي بي ورلد والتصنيف العالمي لجولة دي بي ورلد العام الماضي.

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