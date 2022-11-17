160 شخصية في منتدى صناعة الرياضة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أول من أمس بالعاصمة أبوظبي النسخة السادسة من منتدى صناعة الرياضة، بدعم من دائرة تنمية المجتمع - دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث اجتمع أكثر من 160 شخصية قيادية من كبار خبراء أعمال قطاع الرياضة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث التحديات الحالية التي تواجه القطاع، وكيفية الإسهام عبر الجهود المشتركة في تعزيز نمو الرياضة. وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تواصل أبوظبي نموها وإضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وخلال هذا الأسبوع فقط، تضمنت الأجندة العديد من الفعاليات، ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي جهوده الرامية إلى تطوير الرياضات المجتمعية لتشجيع المزيد من المواطنين والمقيمين على المشاركة. وسواء أكنت مشجعاً أم مشاركاً، فسوف يجد الجميع هنا مبتغاهم».

وأكد العواني أن استراتيجية المجلس تقوم على تشجيع الاهتمام بمختلف أنواع الرياضات التنافسية والمجتمعية، بأنواعها من أجل تحقيق نتائج رياضية متميزة على الصعيدين.

وقدم ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، بعض الرؤى حول تطوير «البريميرليغ»، ليصبح دوري كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم على مدار 20 عاماً طوال فترة رئاسته له.

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