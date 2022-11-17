بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 1 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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يشارك 5500 رياضي من 32 دولة في 28 منافسة ضمن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

ويشارك أكثر من 420 فريقاً رياضياً في مسابقات تشمل سباعيات الرجبي وكذلك مباريات في الكريكيت وكرة الشبكة، ومسابقة اللياقة البدنية WODON3، التي تعد أحدث إضافة للمهرجان السنوي، وهي موجهة للرياضيين المحترفين والهواة الذين يتطلعون إلى تحقيق إنجازات جديدة تتجاوز حدودهم.

وتنطلق «سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» ببطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي يشارك في منافساتها بعض من أفضل محترفي اللعبة في العالم من الرجال والنساء من 28 دولة ضمن فرق عالية المستوى، بما فيها فرق أستراليا وفيجي وجنوب أفريقيا وإيرلندا وبريطانيا.

ولا تقتصر بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي على مشاركة اللاعبين المحترفين، إذ سيستضيف الحدث أيضاً بطولات دولية ومفتوحة للرجال والنساء، بالإضافة إلى مسابقات اجتماعية وقدامى اللاعبين لمن هم فوق 35 عاماً ومسابقات تحت 19 عاماً للشباب، بينما تتنافس أفضل الفرق من جميع أنحاء منطقة الخليج على بطولة دوري الخليج للرجال، بفئاتها المفتوحة والاجتماعية وقدامى اللاعبين والنسائية والشبان والشابات تحت 19 سنة، بالإضافة إلى بطولة كأس دولة الإمارات الوطنية للناشئين، التي تم إنشاؤها حصرياً للاعبين الإماراتيين، وتجري هذه الأحداث الـ16 خلال الأيام الثلاثة على هامش البطولة وتحتضنها ملاعب استاد السيفينز بدبي. وعلى صعيد الكريكيت، تقام مسابقات مفتوحة واجتماعية، للنساء والرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولات كأس طيران الإمارات.

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وتعد كرة الشبكة (النتبول) من أكبر الرياضات التي تشارك فيها النساء، حيث يمارسها ما يزيد على 20 مليون شخص في أكثر من 80 دولة، وتتزايد شعبية هذه الرياضة في دولة الإمارات ، سواء على مستوى المدارس أم دوري الهواة، حيث يمارسها أكثر من 1000 شخص كل أسبوع ، وتدعم بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي تطوير النتبول، ومن المقرر أن تنطلق هذا العام بطولات السيدات المفتوحة، والسيدات الاجتماعية المفتوحة، والشبان، والمختلطة وبطولة الخليج للسيدات وبطولة الخليج للشبان.

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