«دبي تايغرز» و«هاريكينز» بطلا أغلى كؤوس الرجبي

المصدر: دبي - البيان

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أحرز فريق دبي تايغرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباعيات الرجبي للرجال في نسختها الأولى التي أقيمت على ملاعب الشيخ زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي برعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي بنجاح كبير بمشاركة 12 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات من جميع أندية الرجبي في الإمارات، على مدار يومين وجاء دبي اكسايلز ثانياً بينما حل نادي دبي هاريكينز ثالثاً.

وفي فئة السيدات أحرز فريق دبي هاريكينز كأس البطولة وجاء نادي دبي فالكون ثانياً ونادي دبي اكسايلز ثالثاً بينما حل فريق المها المكون جميعه من اللاعبات المواطنات رابعاً بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق دبي اكسايلز.

وفي ختام البطولة قام الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد بتتويج الأندية الفائزة بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد.

تعاون

من جهة أخرى أعلن اتحاد الرجبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن اختتام مهرجان دبي للرجبي لطلبة المدارس بالشراكة مع بنك HSBC الذي أقيم في دبي على مدار يومي لطلاب الحلقة الثانية والثالثة بنجاح كبير بحضور أكثر من 400 طالب وطالبة من 20 مدرسة وأكاديمية.

وأظهر الطلاب والطالبات إمكانيات جيدة، وظهر عدد كبير منهم بشكل مميز بإشراف مشرفي التطوير بالاتحاد بقيادة المدرب خلدون المليح ومدربة الفتيات فيلادلفيا أولاندو إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب الوطني للرجال والسيدات ومعلمين ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس.

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