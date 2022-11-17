«كوماندو جروب» تحسم لقب أساتذة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت مساء أمس منافسات فئة الأساتذة (الماسترز) من حملة الحزامين البني والأسود في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وكما هو الحال منذ انطلاق البطولة، تواصل الحماس في المدرجات لتشجيع الأبطال، ولا سيما مع اشتداد حدة المنافسات في فئة الأساتذة، التي يتميز لاعبوها بالقوة والمهارة والخبرة، خصوصاً في الحزامين البني والأسود.

وتمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T في تحقيق المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر منافسات أمس عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، ومطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تؤكد أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية مجدداً قدرتها على جذب أساطير وعمالقة اللعبة على بساط أهم بطولة عالمية، لتقديم خلاصة تجربتهم في مشهد لا يتكرر إلا في دولة الإمارات، التي لا تعرف المستحيل، وبعد ستة أيام على انطلاقة البطولة، نجحت في حصد الإشادات العالمية من قبل ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والرياضيين الذين سيتحولون إلى سفراء للإمارات عند عودتهم إلى بلادهم حينما ينقلون الصورة المشرقة للتنظيم الاستثنائي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتلك الإشادات كلها وسام على صدورنا ومسؤولية كبرى لمواصلة التميز والإبهار في المستقبل». وأشاد الشامسي بالوجود القوي للجماهير في مدرجات البطولة، مؤكداً أنهم عامل مهم في نجاحها وتميزها، ومؤكداً أيضاً أنه على ثقة من تزايد أعدادهم في منافسات المحترفين خلال الأيام المتبقية من البطولة، ولا سيما في ظل حضور ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم المصنفين في مختلف الأوزان والأحزمة.

تنافسية

من جانبه أعرب راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن سعادته بما شهده من أجواء تنافسية قوية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيراً إلى أن البطولة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالنشء وبتطوير مواهبهم وإمكاناتهم للأفضل. وأضاف: «لا بد من توجيه التحية لكل القائمين على تنظيم هذه البطولة المتميزة، في ظل مشاركة 5000 لاعب ولاعبة، فهذا ليس بالأمر الهين، وبشكل شخصي أنا سعيد بالحضور والمشاركة بتتويج الفائزين الأبطال». وتابع المنصوري: «البطولة تمثل فرصة رائعة لتلاقي الشعوب والتعارف بينهم وتبادل الثقافات، وقد أصبحت منصة من منصات التسامح والمحبة بين الشعوب».

إصرار

وأصر لاعب الجوجيتسو السعودي محمد اليامي (36 عاماً) على عدم تفويت فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتغلب على الظروف الصعبة التي تطلبت منه مرافقة ابنه للعلاج في الولايات المتحدة، حيث جاء على عَجَل من أجل المشاركة ضمن فئة الأساتذة لوزن 62 كغم. وحضر لتشجيع ومؤازرة محمد اليامي عدد كبير من أهله وأصدقائه من مدينة الدمام السعودية، والبعض الآخر من داخل الإمارات، فكانت المفاجأة لهم بفوزه بالميدالية الذهبية.

صعوبات

وأفاد علي اليامي، شقيق البطل محمد اليامي: «أخي تغلب على صعوبات تتعلق بعلاج ابنه في الولايات المتحدة، ولم يقبل تضييع فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ونحن سعداء لأننا جئنا من أجله ولم يخذلنا، بل حقق الميدالية الذهبية». وأوضح اليامي أنهم سعداء بوجودهم في أبوظبي، التي يشعرون فيها وكأنهم في بلدهم، وأن التنظيم الرائع ليس جديداً على اتحاد الإمارات للجوجيتسو، اتحاد الإبداع والتميز والإنجازات.

إنجاز

وقالت البرازيلية أريادني دي أوليفيرا، من أكاديمية بالمز الرياضية، والتي حققت ذهبية وزن 55 كغم فئة الأساتذة، إنها لن تنسى اللحظة التاريخية التي توجت فيها بالذهب، مشيرة إلى أن الفوز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يتطلب التفوق على نخبة لاعبات العالم.

وأهدت البرازيلية دي أوليفيرا هذا الإنجاز إلى أسرتها، وإلى كل من أسهم في وصولها إلى هذه اللحظة من مدربين ومسؤولين، وخصت بالذكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي تعتبره العامل الأساسي لتطور الجوجيتسو على صعيد الرياضة والممارسين في دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

أرض الفرص

عبر اللاعب البريطاني فالمير نيتو (حزام أسود) من أكاديمية «شيكمات» عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن فئة «الأساتذة 2» وزن 62 كجم، قائلاً: «فرحتي بهذا الفوز لا توصف، الإمارات أرض الفرص الحقيقية، كل ما عليك القيام به هو الاستعداد والتحلي بالشجاعة والإقدام، وبالتالي ستحصد النتائج المرجوة. البطولة رائعة بكل تفاصيلها وسأعود إلى هنا مجدداً العام المقبل».

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