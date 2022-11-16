فضية للإمارات في بطولة العالم للرماية البارالمبية

المصدر: أبوظبي-البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تختتم بعد ظهر الغد منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين للفروسية وللرماية والغولف، بمشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وحقق أبطال الرماية البارالمبية الإماراتية إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات أصحاب الهمم الرياضية بحصول فريقنا الوطني المكون من سعيد البلوشي وعائشة المهيري على الميدالية الفضية ضمن منافسات مسابقة البندقية 10 أمتار هوائي وضعية الوقوف مختلط فئة SH2 محققاً 8 نقاط، وأسفرت النتيجة النهائية للمسابقة عن فوز الفريق الأوكراني المكون من فاسيلي كوفاتشيك وأنستاسيا تليزينكو بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 16 نقطة في التنافس على الميدالية الذهبية، وجاء الفريق الإيطالي المكون من ليفا سيساجيليني وروبرتو لازروا فى المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية محققاً 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز في التنافس على الميدالية البرونزية التي جرت أمام الفريق الإماراتي الثاني المكون من عائشة الشامسي وعبدالله الأحبابي اللذين حققا 10 نقاط.

وقال ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية: على الدوام تثبت الإمارات قدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية والفعاليات ذات الشأن بفضل الإمكانات المادية والبشرية الهائلة والبنية التحتية، وعبّر عن مشاعر الفخر بما قدمته اللجنة المنظمة من تنظيم فائق لبطولة العالم للرماية البارالمبية المقامة حالياً في الإمارات.

وأعرب عن تقديره لكل من شارك في تنظيم بطولة العالم للرماية والظهور بهذا المستوى العالي من التنظيم في كل الأمور والتفاصيل الإدارية والفنية والتي تحتاج إلى قدرات وتحديات خاصة، وأثبت أبناء الإمارات أنهم على قدرها بشهادة جميع الضيوف من لاعبين ومسؤولين وجماهير.

وأشاد المهيري بلاعبي منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية والذين أبلوا بلاءً حسناً خلال المنافسات التي شاركوا بها، والتي استطاعوا خلالها مواصلة رفع راية الوطن في رياضة الرماية واعتلاء منصة التتويج من خلال حصول البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني على الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية لمسافة 50 متراً ثلاثة أوضاع لفئة R7.

ولم يكتف بالتتويج بلقب بطل العالم في هذه الفئة بل حقق رقماً عالمياً جديداً وتأهل بهذا الإنجاز الرائع إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». كما حقق فريق الإمارات للرماية في فئة R7 المركز الثاني في المجموع بفضل تفوّق أبناء المنتخب الوطني عبدالله سلطان العرياني، عبدالله سيف العرياني وعبيد تعيب الدهماني.

وأكد ذيبان المهيري خلال تصريحاته أن هذه المستويات في الأساس هي نتاج الدعم القوي والمستمر من القيادة الرشيدة لرياضات أصحاب الهمم وتوفير الإمكانات التي من شأنها إظهار القدرات الفريدة لأبناء الوطن بكل الفئات ومن الجنسين حرصاً على تحقيق المساواة التي نشهدها جميعنا على كل الأصعدة.

وشدد المهيري على ثقته الكبيرة في مستقبل باهر للرماية البارالمبية الإماراتية والتي تنبع من ظهور الشباب بمستويات متميزة نتيجة التخطيط الجيد والمدروس لإعداد الشباب والناشئين على مستوى أندية الدولة، بجانب العمل على استفادة هؤلاء الشباب من اللاعبين من ذوي الخبرات في رياضة الرماية البارالمبية لإضافة وضخ دماء جديدة إلى عناصر المنتخب الوطني من الجنسين.

كما أكد المهيري أن هذا التخطيط للمستقبل يهدف إلى تحقيق الإنجازات في القادم من المحافل الدولية وأهمها دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، كما أن العمل لن يتوقف عند إعداد الكوادر الحالية فقط ولكن أيضاً البحث عن المواهب الجديدة في الأعمار السنية المبكرة عملاً على انتشار رياضة الرماية فيما بين هذه الفئات السنية الصغيرة، كما أضاف المهيري أن الهدف هو توسيع قاعدة ممارسة رياضة الرماية البارالمبية بتنويع المشاركات في أكبر عدد من فئات الرماية وأكبر مثل هو مشاركة منتخب الإمارات لأول مرة في مسابقات المسدس خلال البطولة الحالية.

وفي ختام تصريحاته أكد المهيري دعم اللجنة البارالمبية الوطنية بكل عناصرها لمشاركات المنتخبات الوطنية في جميع المحافل الدولية لوضع الرياضات البارالمبية الإماراتية على الخريطة العالمية في أفضل صورة وتحقيق الإنجازات التي من شأنها إعلاء راية الإمارات في كل مكان في العالم.

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