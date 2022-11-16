فعاليات متميزة لـ «النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم» في تحدي اللياقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أول من أمس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع دبي، وبرعاية هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وبدعم من بنك أبوظبي الأول، فعاليات «تحدي دبي للياقة» 30X 30، تلك المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في دورته السادسة، ليشجع كافة أفراد المجتمع على تجديد التزامهم بمستقبل أكثر صحة ونشاطاً، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر 2022.

ضمت الأنشطة، والتي استضافتها ملاعب جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وشهدت مشاركة العديد من المتنافسين، في مسابقات الجري والسباحة والكاراتيه وكرة القدم وكرة السلة والبادل تنس، وغيرها من رياضات أصحاب الهمم، إقبالاً كبيراً، لا سيما أن الهدف الأسمى منها، هو كيفية دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومشاركتهم التحدي، وتحقيق الفوز بروح الجماعة.

من جانبه، قال خالد الحليان رئيس مجلس إدارة الجمعية: بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أكد «تحدي دبي للياقة» مجدداً، على التزام دبي بتعزيز الصحة الجسدية والذهنية لسكانها وزوارها، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة، لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة، وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية، واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً. وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المجتمعي المميز، فقد أسهمنا معاً في التأكيد على مكانة دبي أمام العالم أجمع، كوجهة مثالية، وفيما نواصل رحلتنا مع الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، لجعل دبي المدينة الأكثر سعادة ونشاطاً وصحة في العالم.

كما أكد الحليان، على أهمية الرياضة، واعتماد الفريق التأهيلي بالجمعية على تشجيع جميع الطلاب والمنتسبين على ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، مع أحدث الأجهزة الرياضية، مساعدة لأصحاب الهمم، من أجل نشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتماشياً مع مبادرة تحدي اللياقة البدنية والحياة الصحية، مثمناً دور اللجنة المنظمة للحدث، وموجهاً الشكر لكافة المشاركين، لا سيما أبناء الجمعية، والذين نفتخر بهم كثيراً.

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