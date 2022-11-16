«لامار» يفجر أولى مفاجآت بطولة الحبتور للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهد اليوم الأول من بطولة الحبتور للبولو نوفمبر 2022 مفاجأة كبيرة بخسارة فريق غنتوت أمام فريق لامار بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف، وجاء الشوط الأول متكافئاً وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما شهد الشوط الثاني المثير ستة أهداف منها أربعة لصالح فريق لامار الذي نجح في استثمار الضربات الجزائية نتيجة أخطاء غنتوت المتكررة، حيث تقدم بهدف ثانٍ وتبعه بثالث ليرد عليه فريق غنتوت محرزاً هدفين متتاليين مدركاً التعادل وقبل نهاية الشوط ينجح لامار بإضافة هدفيه الرابع والخامس.

وشهد الشوط الثالث إضافة فريق لامار هدفين فيما أضاف غنتوت هدفه الرابع، وفي الشوط الرابع والأخير اختتم لامار مسلسل الأهداف بهدف سابع فيما يكتفي غنتوت بأهدافه الأربعة.

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