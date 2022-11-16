تتويج الفائزين في مسابقات التايكواندو وألعاب القوى بدورة كلباء الشاطئية

المصدر: وام

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تتواصل فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نسختها الثانية، وتم تتويج الفائزين في مسابقات التايكواندو والجري بحضور سعادة عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة عبد الله السماحي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، وعدد من المسؤولين وجمع كبير من الحضور.

وبلغ عدد الفائزين 18 لاعبًا من الشباب والناشئين تنافسوا على فئات الحزام الأخضر والحزام الأسود والحزام الأحمر من جملة 74 لاعبًا شاركوا في المنافسة من مختلف الأندية.

وحقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ستة ميداليات متنوعة، فيما حصد نادي الشارقة الرياضي نفس العدد ونادي مليحة ثلاث ميداليات متنوعة، كما تم تكريم اللاعبين المشاركين من نادي الثقة للمعاقين.

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