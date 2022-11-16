تحدي دبي للجري يترقب مشاركة قياسية يوم 20 نوفمبر

المصدر: وام

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تستعد دبي لانطلاق "تحدي دبي للجري" أحد أبرز فعاليات "تحدي دبي للياقة"، والذي يقام يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر بشارع الشيخ زايد بدبي.

وتتيح الفعالية لجميع المشاركين والعدائين من كافة الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض تجربة فريدة، عندما يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري.

وتقدم الدورة الرابعة من "تحدي دبي للجري" للمشاركين فرصة الاختيار بين مسارين الأوّل بطول 10 كلم، والآخر بطول 5 كلم.

وينطلق المسار بطول 5 كلم على شارع الشيخ زايد، بالقرب من "متحف المستقبل"، ويمرّ بـ "برج خليفة" و"دبي أوبرا"، لينتهي بالقرب من "دبي مول"، وهو مسارٌ منبسط مناسب للعدّائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية. أما المسار بطول 10 كلم، فينطلق على شارع الشيخ زايد، بالقرب من "متحف المستقبل" مروراً فوق جسر"قناة دبي المائية"، ليعود باتجاه "مركز دبي التجاري العالمي"، وينتهي في شارع المستقبل، بالقرب من "مركز دبي المالي العالمي"، وهو مناسب للعدّائين الأكثر خبرة.

يذكر أن نسخة العام الماضي من "تحدي دبي للجري" كانت قد شهدت مشاركة 146 الف شخص إما بالركض، أو المشي، أو الهرولة، ليسجلوا رقماً قياسياً للأعداد المشاركة في أكبر حدث رياضي مجتمعي لرياضة الجري على مستوى العالم.

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