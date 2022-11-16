شباب الأهلي و«إمارات» للبترول.. شراكة استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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قام معالي خليفة سعيد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، بزيارة لمؤسسة «إمارات»، وكان في استقباله علي خليفة الشامسي المدير العام، وبحث الطرفان سبل التعاون بين نادي شباب الأهلي و«إمارات».

وأشاد معالي خليفة سليمان بالإسهامات الكبيرة للمؤسسة نحو النادي وجماهيره مؤخراً، من خلال تقديم الجوائز المختلفة، التي أسهمت في تحفيز المشجعين بالحضور لمباريات الفريق الأول، ما انعكس إيجاباً في الانتصارات المتتالية وتصدر الفريق للدوري.

وحضر الزيارة من جانب النادي الدكتور خالد الزاهد المدير الإداري، ومن مؤسسة «إمارات» أحمد عبدالله أهلي المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية للمؤسسة، وعلي بن زايد الفلاسي مدير أول الولاء المؤسسي، والمهندس أحمد لوتاه مدير أول مشاريع التجزئة والتطوير العقاري.

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