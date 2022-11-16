«تحدي الإمارات السبع» يجتاز 550 كيلو متراً عبر الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح فريق مؤلف من 20 سائق دراجات هوائية شاركوا في «تحدّي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» في اجتياز 550 كيلومتراً عبر الإمارات السبع للدولة.

وأُجريت الجولة التي نظمتها «ذا فيرست جروب» بهدف زيادة الوعي بمدى أهمية مساندة وتمويل برامج رعاية الأطفال ودعم تعليمهم بالتعاون مع «دبي العطاء» وهي جزء من «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«مركز راشد لأصحاب الهمم». وشهدت الجولة تفاعلاً كبيراً من قبل من قبل السكان في الإمارات عبر القنوات الرسمية، الخاصة بهذا الحدث الرياضي الإنساني، بالإضافة إلى تبرعات سخية عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت «www.tfg7emirateschallenge.com».

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