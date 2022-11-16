«بن دري» بطلاً لأولى بطولات بولو 2022

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري بطلاً لكأس البولو 2022، ليحصد أول بطولات الموسم الجديد، بعد مباراة قوية ومثيرة، فاز في نهايتها على منافسه العنيد فريق الحبتور بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، بعد مباراة، تساوت فيها الكفتان طوال الأشواط الثلاثة الأولى، قبل أن يحسمها فريق بن دري في الشوط الرابع، ويخطف هدفاً غالياً ومستحقاً، توج من خلاله بطلاً لأول ألقاب الموسم 2022/ 2023.

مثل فريق بن دري أبناؤه الثلاثة وهم: محمد وخالد وراشد بن دري، ومعهم كيم روش، في حين، مثل فريق الحبتور محمد الحبتور ولورين ديكسون وونيكولاس ودياذ البريدي، كما حرص محمد الحبتور كابتن فريق الحبتور على تهنئة رجل الأعمال حميد بن دري عقب فوز فريقه بالبطولة.

تتويج

قام سيباستيان سيباج، مؤسس ومالك شركة بلاك هاوند سبورتس، بتتويج الفريق البطل بن دري والوصيف فريق الحبتور، وبقية الفرق المشاركة، ونال لاعب فريق الحبتور دياز البريدي جائزة أفضل لاعب في المباراة، ونال الخيل كومبيا لمحمد بن دري لقب أفضل خيل في المباراة.

من جهته، أعرب رجل الأعمال القطب النصراوي حميد بن دري الأب الروحي والمسؤول والداعم لفريقه عن سعادته بالفوز بالبطولة، والتي تبعث على التفاؤل لموسم قادم، يأمل أن يواصل فريقه مسيرة النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وخاصة بعد أن عزز فريقه مزيداً من الألفة والانسجام بين صفوف لاعبيه.

كما وجه بن دري شكره لرجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، والذي يوفر كل متطلبات النجاح للعبة ولاعبيها من حيث تسخير البنية التحتية والجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية، مثمناً الإقبال من اللاعبين المواطنين لممارسة هذه الرياضة، وخاصة العناصر الشابة.

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