400 مشارك في «طواف الغد» للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام الفعالية الرياضية «طواف الغد» للدراجات الهوائية بمشارك 400 متسابق.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «بفضل دعم وتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصبح «تحدي دبي للياقة» حدثاً فريداً تمتاز به إمارة دبي وساهمت بشكل كبير في تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، وترسيخ العادات الصحية كثقافة مجتمعية ونحرص في الجامعة على خلق بيئة مستدامة ومتكاملة تراعي كل الجوانب ذات الصلة بالصحة والرفاهية».

من جانبه، قال عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام: «سعدنا بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، في تنظيم فعالية طواف الغد بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ونسعى دائماً في مؤسسة دبي للإعلام أن نكون على أهبة الاستعداد لمواكبة الفعاليات ورعاية الأحداث الرياضية الكبرى من باب التزامنا بواجباتنا المجتمعية في نشر ثقافة الرياضة وتطوير الأداء المجتمعي للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، كما نؤكد على أهمية هذا التعاون المشترك بإبراز الصورة الحقيقية والواقعية للنهضة الإنسانية والعمرانية التي تعيشها إمارة دبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز