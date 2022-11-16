«تحدي دبي للجري» ينطلق الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تجري الاستعدادات على قدم وساق بدبي لتنظيم «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وأكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة، مع عودتها إلى شارع الشيخ زايد في 20 نوفمبر الجاري. وتقدم الدورة الرابعة من «تحدي دبي للجري» للمشاركين فرصة الاختيار بين مسارين الأوّل بطول 10 كلم، والآخر بطول 5 كلم.

وينطلق المسار بطول 5 كلم على شارع الشيخ زايد، بالقرب من «متحف المستقبل»، ويمرّ بـ«برج خليفة» و«دبي أوبرا»، لينتهي بالقرب من «دبي مول»، وهو مسارٌ منبسط مناسب للعدّائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

أما المسار بطول 10 كلم، فينطلق على شارع الشيخ زايد، بالقرب من «متحف المستقبل» مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، ليعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي»، وينتهي في شارع المستقبل، بالقرب من «مركز دبي المالي العالمي»، وهو مناسب للعدّائين الأكثر خبرة.

ولضمان تجربة ممتعة وسلسة، على كافة الراغبين بالمشاركة التسجيل واستلام ملصق رقم المشاركة الخاص بهم، والذي لا يمكن الانضمام إلى تحدي دبي للجري من دونه، حيث يمكن استلام هذا الملصق من عدة مراكز في مختلف أنحاء دبي، وهي:

● «ابن بطوطة مول» (ردهة الهند، قرب ساعة الفيل)

● «دبي هيلز مول» (الطابق الأول، قرب «فيت آند غلام»)

● «سيتي سنتر ديرة» (الطابق الثاني، قرب فندق ألوفت)

ويتمّ تسليم ملصقات أرقام المشاركة خلال ساعات عمل مراكز التسوّق المذكورة، أيام الخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع. ويستقبل المشاركين بدءاً من الساعة 4 فجراً لضمان وصول الجميع قبل بدء الفعالية في تمام الساعة 6:30 صباحاً. هذا وستفتح محطات مترو دبي أبوابها من الساعة 3:30 فجراً، لتوفير أسهل طريقة للحضور إلى موقع تحدي دبي للجري، ومغادرته.

ويمكن للمشاركين في مسار بطول 5 كلم التوجّه إلى محطات مترو «أبراج الإمارات» أو «مركز دبي المالي العالمي»، للانتقال منها إلى نقطة الانطلاق. أما الراغبون بالمشاركة بمسار بطول 10 كلم فعليهم التوجّه إلى محطة مترو «مركز دبي التجاري العالمي» أو «ماكس».

أما من يقرر الحضور إلى الموقع بسيارته، فتتوفر مواقف اصطفاف محدودة بالقرب من جميع محطات «مترو دبي»، كما بإمكان المشاركين ركن سياراتهم في مواقف سيارات «مركز دبي التجاري العالمي»، لمسار 10 كلم، أو في مواقف «دبي مول» لمسار 5 كلم، ثم التوجه إلى نقطة الانطلاق باستخدام «مترو دبي». وقد شهدت دورة العام الماضي من «تحدي دبي للجري» مشاركة 146.000 شخص ، ليسجلوا رقماً قياسياً.

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