انطلاق بطولة دبي - السوق الحرة للشباب للتنس

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت أمس منافسات النسخة العشرين لبطولة دبي - السوق الحرة للشباب للتنس، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الإماراتي للتنس بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في أكاديمية توب سبن في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين مميزين، منهم الروسي ديميتري بيسونوف، والبلغاري ألكسندر فاسيليف، والألماني كارل لابيزيك، بينما يشارك من الإمارات مروان ناصر المرزوقي.

وفي فئة البنات تشارك الرومانية داريا ستيفانيا، والفرنسية ليا باثيلير.

وثمّن ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، استضافة أكاديميه توب سبن لمنافسات البطولة والمشاركة في تنظيمها، مؤكداً أن ذلك يعكس قيمة التعاون المشترك بين اتحاد التنس والأكاديميات التي تعمل تحت مظلته.

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