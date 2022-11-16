ختام «البادل» و«الكروسفت» في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات بطولتي البادل تنس والكروسفت اللتين أقيمتا ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وشهدت بطولة الكروسفت منافسات قوية في نادي لونا الرياضي للسيدات، وفازت أسماء راشد من بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها نوره السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المركز الثاني، وحلت ميرة الفلاسي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد صلاح من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها سارة شهادي من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نور مازن من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث.

وفي بطول البادل تنس التي أقيمت في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز فاز الثنائي حصة الجسمي ونوف عمر من طيران الإمارات بالمركز الأول في فئة المواطنات، وجاء الثنائي شما المهيري ولطيفة السلمان من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحل الثنائي فاطمة شهدور وعلياء عبد الغفار من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة فاز الثنائي سندس سالم وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، وجاء الثنائي أماندا ولالا الحمادي من بلدية دبي في المركز الثاني، وحل الثنائي عهود أيمن وآنا زيه من بلدية دبي في المركز الثالث.

برنامج

وتختتم غداً في نادي النصر الرياضي منافسات بطولتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة، فيما تتواصل منافسات بطولة الاسكواش التي تقام في نادي دبي للسيدات وتختتم بعد غدٍ، على أن تقام بطولة الرياضات الإلكترونية في مجلس دبي الرياضي خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من السبت إلى الاثنين المقبلين.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة تنظيم 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروسفت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

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