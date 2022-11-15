"تحدي دبي للجري" ينطلق الأحد على شارع الشيخ زايد

المصدر: وام

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ينطلق "تحدي دبي للجري" يوم الأحد المقبل على شارع الشيخ زايد الذي يعد أحد أبرز فعاليات "تحدي دبي للياقة" وأكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة.

ويتيح "تحدي دبي للجري" برعاية " ماي دبي " لجميع المشاركين والعدائين من كافة الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض تجربة فريدة لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة عندما يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري.

وتقدم الدورة الرابعة من "تحدي دبي للجري" للمشاركين فرصة الاختيار بين مسارين الأول بطول 10 كلم والآخر بطول 5 كلم حيث ينطلق المسار بطول 5 كلم على شارع الشيخ زايد بالقرب من "متحف المستقبل" ويمر بـ "برج خليفة" و"دبي أوبرا" لينتهي بالقرب من "دبي مول" وهو مسارٌ منبسط مناسب للعدائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

أما المسار بطول 10 كلم فينطلق على شارع الشيخ زايد بالقرب من "متحف المستقبل" مروراً فوق جسر "قناة دبي المائية" ليعود بإتجاه "مركز دبي التجاري العالمي" وينتهي في شارع المستقبل بالقرب من "مركز دبي المالي العالمي" وهو مناسب للعدّائين الأكثر خبرة.

وسيتم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مساري "تحدي دبي للجري" لضمان سلامة المشاركين وتمكينهم من الاستمتاع بالجري بأمان.

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