منتخب الغولف يدشن مشواره في «كأس نومورا» بالفلبين

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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دشن المنتخب الإماراتي للغولف، اليوم، مشواره في «كأس نومورا» لهواة الغولف للرجال، في نسختها التاسعة والعشرين، المقامة على ملاعب نادي «ساوث وودز غولف أند كاونتري» في مدينة مانيلا في الفليبين، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 من نخبة منتخبات آسيا والمحيط الهادئ.

ويحمل المنتخب الوطني المكون من اللاعبين الشبان عبدالله السويدي، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي، الراية العربية منفرداً، في البطولة الأعرق على صعيد آسيا والمحيط الهادئ، وتعد ثاني أكبر البطولات عالمياً المخصصة للاعبين الهواة بعد «كأس إيزنهاور» الأوروبية.

ويرأس وفد بعثة المنتخب الوطني، اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وتضم البعثة أيضاً أكرم سكيك مدير الاتحاد، ومدرب المنتخب سمير الولاني.

وحرص اتحاد اللعبة على الدفع بلاعبيه الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم حاجز 16 ربيعاً، للمشاركة في «كأس نومورا» بنسختها الحالية، بهدف اكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة لاعبي آسيا والمحيط الهادئ، في بطولة تحفل على الدوام بمنافسة أقوى المواهب.

رهان

من جانبه، قال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغولف، رئيس بعثة المنتخب الوطني: من المهم منح جيلنا الشاب من لاعبي الغولف الفرصة والخبرة للعب في هذه البطولات الكبرى. وأضاف: هؤلاء اللاعبون هم مستقبلنا، ومع الدعم المستمر من الهيئات والمجالس الرياضية الإماراتية، سيدفع الاتحاد الإماراتي للغولف لاعبينا للوصول إلى المستوى التالي من حياتهم المهنية في لعبة الغولف. وأضاف اللواء الهاشمي أن هذا ليس فقط انعكاساً للتطور، ولكن أيضاً رؤية الاتحاد في دعم الشباب في رياضة الغولف الإماراتية.

مسيرة

يذكر أن «كأس نومورا» المعروفة أيضاً باسم بطولة فرق الاتحاد الآسيوي والباسفيكي المخصصة لفرق الرجال للهواة، تقام مرة كل عامين، حيث انطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 1963، على أن تقام المنافسات في كل نسخة، على مدار أربعة أيام مع معدل 18 حفرة في اليوم الواحد، ويتم احتساب الترتيب النهائي للبطولة، بناءً على نتائج أفضل جولتين من الأيام الأربعة، وتحتل أستراليا المرتبة الأولى كأكثر المنتخبات فوزاً بتاريخ البطولة برصيد 19 مرة، بفارق الثلاثة ألقاب عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

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