الروسي بافلوف بطلاً لأولى بطولات حل مسائل الشطرنج بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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أحرز اللاعب الروسي دانيلا بافلوف المركز الأول في البطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج إحدى البطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ضمن برنامج بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، وتقام المنافسات برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في فندق نوفوتيل الفجيرة، وحل في المركز الثاني اللاعب البلجيكي فان بيرس ايدي، وجاء ثالثاً اللاعب الإسرائيلي كوماي عوفر، وحل رابعاً الروسي اليكسي بوبوف، ثم اليوناني سيديروبولوس خامساً يليهم البولنديان كاسبر وبيوتر في المراكز السبعة الأولى. شارك في منافسات البطولة 94 لاعباً تم درج أسمائهم بشكل رسمي.

وتزامناً مع إقامة المنافسات، التقى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية،اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، واستمع إلى تفاصيل إقامة البطولة، مشيداً بالجاهزية الفنية والتنظيمية التي تعكس الجهود التي تبذلها الإمارات عند استضافة الأحداث والبرامج العالمية، متمنياً المزيد من النجاح للبطولة.

من جهته، وصف اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، استضافة الإمارات لبطولة العالم واجتماع الكونغرس العالمي بالإضافة المهمة لجدول أعمال الاتحاد، انطلاقاً من الجاهزية في جميع الجوانب، مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مؤكداً أن استضافة الفجيرة ستسهم بشكل كبير في دعم رياضة حل مسائل الشطرنج، وأن الفجيرة أصبحت عاصمة اللعبة في الشرق الأوسط التي تنظم وتدعم هذه الرياضة لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة، وأضاف: لدينا الآن ست بطولات ودورة تحكيم وعدد من الاجتماعات المهمة من بينها اجتماع الكونغرس، والذي سنتخذ خلاله قرارات مهمة، كذلك تتمتع اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت ونائبه محمد الزعابي وأعضاء اللجنة، بفكر مميز قاد إلى تنظيم مونديال استثنائي، ونتطلع أن يكون الأبرز قياساً بالنسخ السابقة.

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