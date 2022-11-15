اتحاد الكاراتيه يبحث تحضيرات استضافة الدوري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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بحث مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، التحضيرات الخاصة باستضافة بطولة الدوري العالمي لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً لأول مرة في الإمارات في الفجيرة خلال الفترة من 24 حتى 26 فبراير 2023، والمتوقع أن تشهد مشاركة دولية واسعة تتجاوز حاجز الـ 100 دولة وتنافس 3000 لاعب ولاعبة، حيث تمت التوصية بتشكيل فرق عمل للتجهيز للبطولة مع لجان الاتحاد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول، والمهندس مروان سنكل، النائب الثاني، والمهندس حميد شامس، الأمين العام، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، ومحمد الشحي، المدير المالي، والدكتورة حصة بن حيدر، وإبراهيم النعيمي، عضوا المجلس، والخبيرين محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ المجلس، اللواء «م» ناصر الرزوقي لاحتفاظه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للدورة الرابعة، وراشد آل علي لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والبادي على إصدار كتابه الأول بعنوان التفكير الابتكاري وإدارة التغيير المؤسسي.

واعتمد المجلس لائحة الاختبارات واللائحة المالية الملحقة بها، والتي قدمتها لجنة الاختبارات، وسيتم العمل بها وتعميمها على الأندية والمراكز، وتشمل كل الأمور الفنية والمالية ونماذج ومتطلبات الاختبارات ابتداءً من اختبار الحزام الأصفر وحتى الحزام الأسود 6 دان.

كما اطلع المجلس على مخرجات بطولة نجوم المستقبل السابعة للمواطنين، وتم استعراض ما حققته البطولة من مكتسبات ونجاحات بمشاركة 335 لاعباً ولاعبة من أبناء الدولة لوضع الخطط المستقبلية لهم، وأثنى المجلس على التنسيق المثمر بين اللجان الفنية والمسابقات والتنظيم.

وتم خلال الاجتماع عرض مستجدات طلب رعاية مجموعة بن حيدر لبطولتين خلال الموسم الحالي المقدم من إبراهيم النعيمي، عضو المجلس رئيس لجنة المسابقات، وعرض تقارير اللجان الفنية والمسابقات والمنتخبات الوطنية والتقرير المالي حتى 13 نوفمبر الجاري، ومناقشة آخر مستجدات إصدار مجلة الاتحاد للكاراتيه، ومستجدات اتفاقية بطاقة إسعاد، واتفاقية أكاديمية مينتور الرياضية.

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