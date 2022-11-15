3 مباريات في انطلاق دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في السابعة مساء اليوم الثلاثاء مسابقة الدوري العام لرجال اليد للموسم الرياضي 2023- 2022 بمشاركة 8 فرق وهي الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين ومليحة ودبا الحصن وتمثل هذه المسابقة الثالثة لأقوياء اليد عقب ختام بطولتي السوبر وكأس الإمارات والتي توج بلقبهما فريق الشارقة.

وتشهد الجولة الأولى للبطولة اليوم ثلاث مباريات يلتقي في الأولى العين مع النصر بدار الزين والثانية يحل فريق الوصل ضيفاً على فريق مليحة، وتختتم الجولة بالمباراة الثالثة والتي يستضيف فيها شباب الأهلي فريق دبا الحصن، وكانت لجنة المسابقة قد أجلت مباراة الشارقة مع الجزيرة إلى يوم الثلاثاء في 22 نوفمبر الجاري لكون الفريقين قد لعبا أول من أمس مباراتهما في نهائي بطولة كأس الإمارات.

ثلاثة أدوار

وأوضح داود المليح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات أنه تم وضع نظام جديد للبطولة سيتم تطبيقه للمرة الأولى بتاريخ اللعبة والذي يمنح جميع الفرق فرصة المنافسة على اللقب حتى الخطوات الأخيرة من البطولة، حيث تقام البطولة لهذا الموسم بثلاثة أدوار (الدور التمهيدي - الدور نصف النهائي - الدور النهائي) حيث تلعب الفرق الثمانية في الدور التمهيدي دوري من دور واحد تصعد عقب انتهائه الأندية الثمانية إلى الدور نصف النهائي لتقسم إلى مجموعتين (المجموعة الأولى تضم: أول وثالث وخامس وسابع الدور التمهيدي للبطولة)، بينما تضم المجموعة الثانية، (ثاني ورابع وسادس وثامن الدور التمهيدي)، وتتنافس كل مجموعة في هذا الدور في دوري من دور واحد.

نقاط اعتبارية

وأضاف المليح: تحصل الأندية المتنافسة في ختام هذا الدور التمهيدي للبطولة على نقاط اعتبارية تصعد بها إلى الدور النهائي ويتم احتسابها وفق التالي: نقطتان اعتباريتان – للناديين الحاصلين على المركز الأول في كل مجموعة، نقطة اعتبارية واحدة – للناديين الحاصلين على المركز الثاني في كل مجموعة، صفر من النقاط – للأندية الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة.

نظام جديد

وتلعب الأندية الثمانية في الدور النهائي دوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بالجدول وتحصل الفرق في هذا الدور على النقاط الفعلية لنتائج مبارياتها مضافاً إليها النقاط الاعتبارية المرحلة من الدور قبل النهائي، ويحصل الفائز بلقب المسابقة على بطاقة التأهل الثانية للمشاركة في كأس النخبة المحلية للرجال، والتي ستقام في ختام الموسم الرياضي 2022 - 2023 بين الأندية الفائزة بمسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات، والدوري العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز