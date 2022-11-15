119 لاعب يشاركون في بطولة دبي للتنس للشباب

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للتنس منافسات النسخة العشرين من بطولة دبي - السوق الحرة للشباب خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 119 لاعبا ولاعبة من 14 دولة من حول العالم.

وتستضيف منافسات البطولة أكاديمية توب سبن في دبي، ويقام نظام البطولة بخروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين مميزين ومنهم الروسي ديميتري بيسونوف والبلغاري الكسندر فاسيليف والالماني كارل لابيزيك بينما يشارك من الإمارات مروان ناصر المرزوقي.

وفي فئة البنات تشارك الرومانية داريا ستيفانيا والفرنسية ليا باثيلير، إضافة إلى لاعبات واعدات مثل الهندية سميرة باهوا والروسية انا كيسيلياك.

من جانبه أكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن استضافة أكاديمية توب سبن لمنافسات البطولة والمشاركة في تنظيمها يجسد قيمة التعاون المشترك بين اتحاد التنس والأكاديميات التي تعمل تحت مظلته سعيا لتحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض برياضة التنس.



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