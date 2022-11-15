ثانية جولات الشراعية 43 قدماً في شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية يوم السبت المقبل إلى شواطئ دبي التي تحتضن منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2022 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء إجراءات المشاركة في السباق المرتقب عبر استكمال عملية التسجيل المعتاد قبل السباق عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في التظاهرة الكبيرة المرتقبة.

وتأخذ منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي يوم السبت أهمية خاصة وكبيرة عند الملاك والنواخذة والبحارة باعتباره المحطة الختامية في البطولة هذا الموسم وذلك من أجل المنافسة وإيجاد موطئ قدم في المنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2023-2022 والتي تقام من جولتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز