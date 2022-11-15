أستراليا تفوز بالجائزة الكبرى لليخوت الشراعية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق «SailGP» الأسترالي، بقيادة توم سلينجزبي، بلقب «بطولة الجائزة الكبرى لليخوت الشراعية الحديثة في دبي»، التي نظمتها «بي أند أو ماريناز»، بعد تغلبه على فريقَي فرنسا وبريطانيا، وشهدت المنافسات نجاحاً كبيراً في دورتها الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، واستمتع جمهور غفير بالمنافسات القوية.

إشادة

وأشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بمساهمة بطولة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي، بتعزيز الخيارات المتنامية من الفعاليات الرياضية، التي تقام في دبي، وقال: استضافة هذه البطولة الدولية، يُظهِر تجارب وخبرات الإمارات في تنظيم فعاليات رياضية دولية بارزة، وفق أعلى المستويات، فتراثنا العريق في مجال الإبحار، يستمر بالتطور والنمو، مع استمتاعنا بمزيد من الإنجازات في العديد من الرياضات المائية، ونفخر بالمرافق والتسهيلات والشواطئ الموجودة عندنا، والمعايير العالية التي نعتمدها، والتي أصبحت ميّزة في كل البطولات والمناسَبات في الإمارات.

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