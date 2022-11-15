معالم دبي تتألق بالحيوية والنشاط في «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - البيان

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تتألق وجهات ومعالم دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة 2022، حيث تكتسي حلة ملؤها التجدد والنشاط، وتستمر وجهات دبي القابضة لإدارة الأصول بدعم فعاليات «التحدي» ضمن جهودها للمساهمة في تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة وترسيخ مكانة دبي إحدى أفضل المدن للعيش في العالم. وانطلق البرنامج الحافل بالأنشطة الرياضية في عدة وجهات ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.

وتدير دبي القابضة لإدارة الأصول محفظة مؤلفة من 20 وجهة بارزة مثل بلوواترز وسوق مدينة جميرا وذا ووك - جي بي آر وأوتلت فيليج وبوكس بارك وغيرها بالإضافة إلى 15 مجمعاً سكنياً وأصول بارزة أخرى في مواقع استراتيجية في دبي. وتستقبل بلوواترز العديد من الفعاليات المتنوعة، من سباق الجري للسيدات، إلى الأجندة اليومية من الأنشطة المجانية وغير المجانية، المخصّصة للجميع بمن فيهم الأطفال، والمليئة بالنشاط والحيوية.

وتنتظر العديد من الأنشطة والفعاليات محبي اللياقة البدنية على الممشى الممتد على طول 1.7 كلم، سواء كنت تبحث عن تمرين رياضي تمارسه كل يوم أو أنشطة جديدة لم تجربها من قبل أو خيارات لكافة أفراد العائلة.

ويقدّم «لاست إكزت»، تجربة رياضية مليئة بالنشاط للأطفال والكبار على حد سواء، وقرية اللياقة البدنية جاهزة لتوفر فعاليات رياضية متنوعة، وينضم ممشى الخوانيج إلى تحدي دبي للياقة مفعماً بروح موسم الشتاء مع عدد كبير من الأنشطة لجميع الفئات العمرية.

مدينة إكسبو

رحبت مدينة إكسبو دبي ضمن تحدي دبي للياقة، بأكثر من 6000 رياضي من جميع الأعمار والقدرات البدنية للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة واللياقة البدنية والصحة في 12-13 نوفمبر.

واستمتع المشاركون بممارسة العديد من النشاطات الرياضية، والتي تضمنت سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية وورش عمل كرة القدم، ودروس اليوغا وركوب الدراجات في حديقة الثريا، والقفز على الترامبولين. يستمر تحدي دبي للياقة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة حتى 27 نوفمبر.

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