طيران الإمارات تحتفي بـ«الجولة العالمية» بمشاركة «السهام الحمراء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أن إحدى طائراتها A380 ستواكب جولة فريق سلاح الجو الملكي «السهام الحمراء Red Arrows» في أجواء دبي، منتصف نهار يوم الخميس 17 الجاري، وذلك احتفالاً بانطلاق بطولة «دي بي وورلد» للغولف، وسوف تحلق طائرة A380 و6 طائرات من فريق «السهام الحمراء» بتشكيل واحد، بدءاً من «عقارات جميرا للغولف Jumeirah Golf Estates»، وعلى طول شارع الشيخ زايد وبالقرب من برج خليفة. وتتوفر الفرص أمام وسائل الإعلام والجمهور لالتقاط الصور والفيديوهات للتشكيل الجوي، بين الساعة 12 ظهراً و1 بعد الظهر من يوم الخميس المقبل، أثناء عبوره في أجواء عقارات جميرا للغولف وشارع الشيخ زايد. وتذكر طيران الإمارات أفراد الجمهور بعدم تعريض الطائرات للخطر باستخدام طائرات بدون طيار (درون) والامتثال لجميع إرشادات الهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بـ«مناطق حظر تحليق الطائرات بدون طيار».

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