50 لاعباً في النسخة 50 لـ «جولة دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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ستكون جولة دي بي ورلد على الموعد هذا الأسبوع مع مناسبة خاصة للغاية، مع احتفالها بختام النسخة الـ 50 في بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرات للغولف بداية من يوم الخميس المقبل وحتى 20 نوفمبر الجاري، وبمشاركة أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم يتنافسون على جوائز البطولة التي تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ومحاولة التتويج بكأس هاري فاردون لأفضل لاعب في التصنيف النهائي، وسط ترقب كبير لروزنامة الموسم المقبل الذي يضم 5 بطولات تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقدت الجولة لقاءً موسعاً مع الجهات الإعلامية الناطقة باللغة العربية والتي تعد الأبرز في المنطقة، أمس في عقارات جميرا للغولف، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وتوم فيليبس رئيس جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، ودانيال أوترجيك مدير الاتصال التنفيذي في دي بي ورلد وإسماعيل الشريف المدير الإقليمي لدبي غولف.

تطور كبير

وأعرب سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بالتطور الكبير الذي بلغته رياضة الغولف في دولة الإمارات عموماً، وهذه البطولة على نحو خاص، وقال: منذ بداية ممارسة الغولف في الدولة على الملعب الرملي في دبي في سنة 1971، حققت رياضة الغولف نمواً ملحوظاً وبدأت بتنظيم البطولات على ملاعب عالمية المستوى واستضافت نخبة الأبطال منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، واليوم نشهد اسم دولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية العالمية يتصدر المشهد العالمي في رياضة الغولف من خلال جولة وبطولة دي بي ورلد التي تعد في صدارة بطولات الغولف العالمية من حيث مستوى النجوم وقيمة الجوائز والحضور الجماهيري الكبير.

وأكد حارب، أن دولة الإمارات أصبحت ملتقى الأبطال في جميع الرياضات وفي وقت واحد حيث يتواجد حالياً عدد من المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، كما تواجدت نخبة الفرق العالمية التي شاركت في بطولة الجائزة الكبرى للزوارق SailGP، ونستعد حالياً لوصول نجوم العالم في الغولف الذين سيتوجون مجهودهم على مدار موسم كامل بتقديم أفضل أداء على ملاعب نادي عقارات جميرا للغولف، والتتويج بلقب الموسم للجولة التي تحمل اسم شركة دي بي ورلد، ويزين شعارها ألوان علم دولة الإمارات.

الأفضل عالمياً

وأكد عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولات التي تقام في الإمارات هي من الأفضل في العالم، وتعتبر من النخبة بتواجدها في فئة سلسلة رولكس، إلى جانب كونها تحظى بأعلى مشاهدات تلفزيونية حول العالم.

واعتبر العواني، أن العمل مشترك بين مختلف الجهات من أجل الارتقاء برياضة الغولف، وتطويرها، خصوصاً على صعيد الناشئين، وصولاً للبطولات الدولية الكبرى التي تقام هنا، إلى جانب العمل حالياً لإطلاق بطولات التحدي التي من شأنها أن تمنح فرصة أكبر للاعبين المحليين للمشاركة فيها.

وركز العواني على أهمية الغولف وخصوصاً البطولات التي تقام ضمن جولة دي بي ورلد من أجل دعم السياحة والاستثمار، ولكن تحديداً على صعيد حمل الجولة اسم شركة إماراتية وطنية بألوان علم الدولة يطوف العالم بكل فخر واعتزاز.

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