مركز شرطة جبل علي ينظم فعالية «سعادتي في رياضتي» بالتعاون مع مدرسة الشويفات

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، فعالية «سعادتي في رياضتي» التي نظمها المركز بالتعاون مع مدرسة الشويفات، وذلك في إطار مشاركته ودعمه لـ «تحدي دبي للياقة»، بحضور المقدم أحمد جمعة غريب، رئيس قسم المناوبة العامة، والرائد يوسف باقر البلوشي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والنقيب جميلة علي غريب، منسق أمن المدارس، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، وهيئة التدريس في المدرسة والطلبة والطالبات.

وأشاد اللواء الدكتور عادل السويدي، بالمشاركين وتفاعلهم في رياضة المشي حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من «تحدي دبي للياقة»، والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع كأسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

وأوضح اللواء السويدي أن الفعالية الرياضية تأتي أيضاً ضمن مبادرة «أمن المدارس» التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى، بالإضافة إلى دعم «مبادرة الروح الإيجابية» التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، مثمناً مشاركة مدرسة الشويفات في الفعالية الرياضية.

وتأتي فعالية «سعادتي في رياضتي» ضمن 47 فعالية رياضية تنظمها شرطة دبي تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022.

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