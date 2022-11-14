الفريق الكوري بطل 10 أمتار بندقية هوائية

المصدر: العين - البيان

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فاز الفريق الكوري الجنوبي المكون من كيون بارك سي واي كيونج مون جن جان كيم بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 1592.21 نقطة في مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية وضعية الراقد مختلط فرق وفردي فئة SH2 ضمن منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي نفس المسابقة للفردي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية المقدونية اوليفيرا ناكوفاسكبيكوفا محققة 216.5 نقطة، وفي مسابقة 50 متر مسدس ساكتون( ناري ) مختلط فرق وفردي فئة SH1، في الفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق البريطاني المكون من تيم جيفري وريان كوكبل وجيمس بفيس محققاً 1907.2 نقاط، وفي فردي المسابقة فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الأوكراني فاسيل كوفاتشوك محققاً 254.6 نقطة.

وأكد أحمد البلوشي مدرب منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية أن مشاركة منتخبنا الوطني جميع الفئات في منافسات البطولة إيجابية بكل المقاييس مقارنة بمشاركة أبطال العالم نظراً لأن البطولة هي الثانية في الأهمية بعد دورة الألعاب البارالمبية، ودلل على قوة البطولة بأنها شهدت تسجيل عدد من الأرقام القياسية العالمية في مختلف المسابقات.

وأضاف إنه من إيجابيات مشاركة منتخبنا دخول لاعبين لأول مرة إلى النهائيات مثل بطلنا الواعد سعيد البلوشي في R4 و R9 وهو مستوى طيب للاعب عمره في الرماية البارالمبية عام واحد فقط، ونتوقع أن يكون له مستقبل مشرق في المنافسات والبطولات المقبلة والوصول لمنصات التتويج

وعن تأهل بطلنا الباراليمبي عبد الله سلطان العرياني إلى دورة ألعاب باريس البارالمبية 2024، قال أحمد البلوشي: تأهل العرياني كان متوقعاً، هو بطل عالمي باراليمبي ينافس دائماً على المراكز الأولى في كل البطولات التي يشارك فيها، ويحقق أرقاماً قياسية عالمية، تمكن في هذه البطولة من تحقيق رقم عالمي جديد وتحطيم الرقم القديم المسجل باسمه أيضاً، ونتمنى أن يكون في الموعد في دورة باريس وتحقيق طموحاتنا والوصول لمنصة التتويج.

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