الشارقة يتوج بلقب بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه

المصدر: الشارقة-البيان

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توج فريق نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة الدولة المفتوحة لفئات البراعم والزهرات والأشبال «أ وب» والفتيات «أ وب» للكاتا فردي ثاني بطولات الموسم الرياضي 2022- 2023، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة الرياضي لأعمار من 6 أعوام حتى 13 عاماً بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً ومركزاً تنافسوا في 36 مسابقة للكاتا فردي وسط تألق كبير للاعبين واللاعبات.

وجمع فريق الشارقة 7 ميداليات ملونة في فئة الأشبال والفتيات، ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وحل فريق نادي شباب الأهلي ثانياً بعد أن حصل على 6 ميداليات، ذهبية وفضيتين و3 برونزيات، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بحصوله على 3 ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية، وحل رابعاً كل من نادي اتحاد كلباء وأكاديمية مينتور بحصولهما على ميداليتين، ذهبية وفضية.

حضر الختام، وتوج الأبطال، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، وعدد من المسؤولين في الأندية المشاركة في البطولة.

وتحتسب نقاط درعي التفوق العام لهذا الموسم ابتداء من فئات الأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات في مسابقات الموسم، الفردية والجماعية.

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