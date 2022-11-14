نادي الشارقة يُتوج بكأس السفير الياباني للجودو

المصدر: الشارقة - البيان

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تربع أبطال نادي الشارقة على عرس بطولة كأس السفير الياباني للجودو، وتوجواً أبطالاً لها في البطولة التي استضافتها صالة فاطمة بنت مبارك بالعاصمة أبوظبي وشارك فيها 12 نادياً من أندية الدولة.

وجمع ملوك الجودو خلال البطولة 10 ميداليات ملونة وضعتهم في صدارة ترتيب البطولة لفئتي الناشئين والأشبال، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات وميداليتين برونزيتين.

وبهذه المناسبة أشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية بالنتيجة، لافتاً إلى أن الكأس هو أول كأس يدخل أبواب نادي الشارقة منذ تدشين اللعبة رسمياً في قلعة الملك، مبيناً أنها جاءت نتاج عمل متواصل خلال السنوات الماضية والآن النادي يجني ثمار هذا العمل، مشيداً بالعمل الذي يقوم به الجهازين الفني والإداري، محيياً الأداء البطولي للاعبين.

وأوضح رئيس الألعاب الفردية أن التتويج بهذه البطولة يعتبر دافع معنوي كبير للاعبين لمواصلة العمل والاجتهاد أكثر واللقب بمثابة جرعة كبيرة من الثقة بالنفس لتحقيق مزيد من الألقاب، لافتاً إلى ان البطولة شهدت تنافساً محتدماً بين الأندية للظفر باللقب الذي اختار الشارقة بإرادة لاعبينا وعزيمتهم لتحقيق الفوز.

وأشار الهاجري إلى أن نادي الشارقة يمتلك خامات مواطنة مميزة في كافة الألعاب الفردية، والعمل يمضي وفق خطط مدروسة على المدى القريب والبعيد، مضيفاً: "نتحلى بالصبر ولا نستعجل النتائج، كما ولدينا العزيمة الكاملة للوصول لأهدافنا، هذا الفريق تم تحضيره منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وبمعاونة الأجهزة الفنية والإدارية استطاع أن يخطو خطوات واثقة للأمام".

وتابع رئيس الألعاب الفردية: "منتخبات الدولة لا تخلو من لاعبي نادي الشارقة، لدينا أبطال في لعبة الجودو حققوا إنجازات باسم الإمارات، ومؤخراً نجح لاعبنا منصور جمعة من تحقيق ميدالية برونزية في البطولة العربية للجودو التي استضافتها تونس، ومن قبل حصل مانع جمعة على ميدالية برونزية في البطولة الخليجية بالكويت، وهؤلاء نموذج للمواهب التي يمتلكها النادي والتي يمكن أن تصل لمراحل متقدمة.

وأشاد الهاجري بالدعم اللامحدود الذي تجده الألعاب الفردية من مجلس الشارقة الرياضي، الذي لا يتواني في تقديم وتسهيل كل ما يجعل الرياضة في الإمارة في المقدمة خصوصاً الألعاب الفردية التي أصبحت حصراً على الشارقة، علاوة على الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به من مجلس الإدارة والذي يوفر جميع المتطلبات ويهيئ الأجواء لابنائنا اللاعبين لتحضير أنفسهم بأفضل طريقة والمنافسة على جميع البطولات.

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