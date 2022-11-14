جولة دي بي ورلد للجولف تحتفي بنصف قرن من النجاحات في الإمارات

المصدر: وام

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تحتفل جولة دي بي ورلد هذا الأسبوع بختام النسخة الـ 50 في مسيرتها، من خلال بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، والتي يشارك فيها أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي.

ويسعى المشاركون في هذه البطولة للتتويج بكأس "هاري فاردون" لأفضل لاعب في التصنيف النهائي، وسط ترقب كبير لروزنامة الموسم المقبل الذي يضم 5 بطولات كبرى ستقام في الإمارات.

وكان مسؤولو الجولة قد عقدوا لقاءً موسعاً مع الجهات الإعلامية، اليوم الاثنين في عقارات جميرا للجولف، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، و عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وتوم فيليبس رئيس جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، ودانيال أوترجيك مدير الاتصال التنفيذي في دي بي ورلد، وإسماعيل الشريف المدير الإقليمي لدبي جولف.

وأعرب سعيد حارب، عن سعادته بالتطور الكبير الذي وصلت إليه رياضة الجولف في دولة الإمارات بصفة عامة، وفي هذه البطولة على نحو خاص.

وقال: "حققت رياضة الجولف في الإمارات منذ بدايتها عام 1971 نمواً ملحوظاً وبدأت في تنظيم البطولات على ملاعب عالمية المستوى واستضافت نخبة الأبطال منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، واليوم يتصدر أسم دولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية العالمية المشهد العالمي في رياضة الجولف من خلال جولة وبطولة دي بي ورلد التي تعد في صدارة بطولات الجولف العالمية من حيث مستوى النجوم وقيمة الجوائز والحضور الجماهيري الكبير".

وأضاف: "أصبحت دولة الإمارات ملتقى الأبطال في جميع الرياضات وفي وقت واحد حيث يتواجد حالياً عدد من المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، كما تواجدت نخبة الفرق العالمية التي شاركت في بطولة الجائزة الكبرى للزوارق SailGP، ونستعد حالياً لوصول نجوم العالم في الجولف الذين سيتوجون مجهودهم على مدار موسم كامل بتقديم أفضل أداء على ملاعب نادي عقارات جميرا للجولف، والتتويج بلقب الموسم للجولة التي تحمل اسم شركة دي بي ورلد ويزين شعارها ألوان علم دولة الإمارات".

من جانبه أكد عارف العواني، أن البطولات التي تقام في الإمارات هي الأفضل في العالم، وتعتبر ضمن بطولات النخبة بتواجدها في فئة سلسلة رولكس، إلى جانب كونها تحظى بأعلى مشاهدات تلفزيونية حول العالم بحسب القائمين على جولة دي بي ورلد نفسهم، وبشكل يفوق أي بطولة أخرى أوروبية أو غيرها.

وقال: "العمل المشترك بين منظومة العمل والجهات الداعمة للجولف في الدولة هو ما يسهم في الارتقاء بهذه الرياضة وتطويرها، خصوصاً على صعيد الناشئين، وصولاً للبطولات الدولية الكبرى التي تقام في الدولة، إلى جانب التخطيط حالياً لإطلاق بطولات التحدي التي من شأنها أن تمنح فرصة أكبر للاعبين المحليين للمشاركة فيها".

وشدد العواني على أهمية رياضة الجولف، خاصة البطولات التي تقام ضمن جولة دي بي ورلد، من أجل دعم السياحة الرياضية والاستثمار في الدولة، وتحديداً على صعيد حمل الجولة اسم شركة إماراتية وطنية بألوان علم الدولة يطوف العالم بكل فخر واعتزاز.

يذكر أن جولة دي بي ورلد هي جولة جولف احترافية يقام ختامها كل عام في بطولة جولة دي بي ورلد الشهيرة في دبي، وتضمن جدول بطولاتها في عام 2022، إقامة 43 بطولة في 21 دولة مختلفة، في حين أعلنت الجولة عن روزنامة البطولات الدولية للموسم المقبل 2023، والذي يتضمن 39 بطولة على الأقل في 26 دولة، حيث ستكون البداية من الإمارات، مع إقامة بطولتين في أبوظبي، وهما هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف بالفترة من 13 إلى 15يناير المقبل، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بالفترة 19 إلى 22 يناير أيضا، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بالفترة 26 إلى 29 يناير، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، على أن تكون بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2023 المحطة الختامية مرة أخرى.

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