عن عمر يناهز 38 عاماً.. وفاة نجم الفنون القتالية بأمريكا

المصدر: البيان

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توفي الأمريكي أنتوني جونسون المقاتل السابق بالفنون القتالية المختلطة (MMA)، عن عمر يناهز 38 عاماً.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة أنتوني جونسون، حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال سكوت كوك رئيس منظمة Bellator الترويجية، إن جونسون يعاني من مشاكل صحية وتوقيت عودته إلى حلبة القتال غير معروفة.

وخاض جونسون 29 نزالاً خلال مسيرته، وحقق 23 فوزاً (17 منها بالضربة القاضية)، مقابل ست هزائم.

ونافس جونسون مرتين على لقب بطولة (UFC) للوزن الثقيل الخفيف، وقاتل من أجل الحزام أمام مواطنه دانيال كورمير.

بعد الهزيمة الثانية في عام 2017، أنهى جونسون مسيرته في منظمة UFC، وبعد أربع سنوات انتقل إلى Bellator.

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