افتتاح بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تم افتتاح بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج الفجيرة بقاعة فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، والدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب حضور محمد عبد الله المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من الشخصيات الرياضية والشطرنجية في الإمارات والعالم واللاعبين المشاركين في البطولة، وستنطلق اليوم البطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج.

وعبر هاري فوجياكيس، عن انبهاره بالجاهزية والاستعداد المميزين لانطلاق المنافسات ومختلف الفقرات التي تتزامن مع اجتماع الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج وقال: الإمارات استعدت لتنظيم بطولة عالم استثنائية لحل مسائل الشطرنج بالفجيرة ونحن سعداء لذلك ووصف الترتيبات المعدة بأنها تبشر بمنافسات واجتماعات استثنائية، مؤكداً أنها ليست غريبة على دولة الإمارات وقدم شكره إلى إمارة الفجيرة التي تستقبل هذا الحدث العالمي برحابة صدر عالية.

ورحب رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبد الله آل بركت بضيوف بطولة العالم، متمنياً لهم النجاح بالمشاركة الفاعلة في مختلف البطولات والاجتماعات، وأشار إلى أن حفل الافتتاح مزج فيه التراث مع الحداثة، ووعد بمفاجآت يتم الترتيب لها وذلك خلال الحفل الختامي للبطولة والتي تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي.

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