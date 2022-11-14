أوكرانيا تعادل الرقم العالمي في مونديال الرماية البارالمبية بالعين

المصدر: العين- البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، التي تحتضنها إمارة أبوظبي في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف حتى 18 الجاري، بمشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، أقيمت منافسات الأمس، بمسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هوائي من الوضع وقوف مختلط للفرق فئةSH1، حيث فاز بالميدالية الذهبية الفريق الأوكراني، معادلاً الرقم العالمي، محققاً 312 نقطة، وفاز بالميدالية الفضية الفريق الكوري الجنوبي، محققاً 311 نقطة، ونال الميدالية البرونزية الفريق الكوري الجنوبي الأول بـ 309 نقاط.

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