«الوسمية» و«شاهين» و«حربة» تتألق في يذاع المرموم

المصدر: دبي - البيان

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استضافت تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم صباح أمس تحديات سن اليذاع لمؤسسات هجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، التي أقيمت على مدار عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات. ونجحت «الوسمية» بشعار أحمد علي سلطان السبوسي في الظفر بالناموس في التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت من قطع رحلة السباق في زمن قدره 9:18:7 دقائق.

وأكدت «حربة» تميز شعار سالم علي راشد الغيلاني، وذلك بعد نجاحها في حسم المعركة على صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المهجنات، مسجلة توقيتاً بلغ 9:17:8 دقائق. وأهدى «شاهين» مالكه محمد راشد بالضبيعة الكتبي ناموس ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات بعد أن وصل لخط النهاية بعد مرور 9:21:9 دقائق.

واصطاد شعار عبدالله سعيد مصبح المخمري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بواسطة «صياد» بطل الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، الذي حصل على توقيت قدره 9:16:1 دقائق، وهو نفس الزمن الذي وصلت فيه إلى خط النهاية «مرهب» لمحمد عويض عياد العنمي الجهني، الحاصلة على قمة الشوط الثامن لليذاع البكار المهجنات.

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