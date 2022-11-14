منتخب الجودو يستعد في اليابان لـ«غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

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واصلت بعثة منتخبنا الأول للجودو في العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداتها خلال المعسكر الذي انطلق قبل المشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام التي تقام يومي 3 و4 ديسمبر المقبل وتشهد مشاركة 60 دولة، من بينها 5 دول عربية هي: الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، مصر. وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول للجودو خلال العام الحالي في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لهذا الموسم 2022 – 2023.

من جانبه، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصاله برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو بالتعاون الإيجابي مع جامعة توكاي اليابانية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة اليابانية التي أسهمت في تطور الجودو الإماراتي وعلى مستوى المنطقة، تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو.

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