خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي موطن البطولات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستمر فعالياتها في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية حتى 19 الجاري.

وقلد سموه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات فئة الناشئين من البطولة، وأشاد بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو للارتقاء بالرياضة، وتعزيز مكانة أبوظبي موطناً للعبة ومحطة أساسية لاستضافة آلاف نجوم الرياضة من جميع دول العالم لتطوير مسيرتهم ومعانقة البطولات والألقاب.

5000

وتستقطب النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من العالم للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم، وتأتي البطولة بعد النجاح الكبير لبطولة العالم للجوجيتسو بنسختها 27 التي استضافتها أبوظبي أخيراً، تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الجوجيتسو.

ورافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

ثمرة

وبهذه المناسبة، قال عبد المنعم الهاشمي: إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسام شرف على صدور كل الرياضيين بالدولة، وكل منتسبي اللعبة بالعالم، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الجوجيتسو في الإمارات هي ثمرة لدعم سموه وتوجيهاته ورعايته لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة.

وتابع: حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة سموه حافز لنا جميعاً لتقديم الأفضل في تمكين أبناء الإمارات وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، وتنظيم أقوى البطولات وأهمها، وتنفيذ أفضل البرامج والمبادرات لنشر اللعبة وتطويرها، وصناعة الأبطال، ونؤكد أننا لن ندخر أي جهد في سبيل الوصول بأبطال الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، وترجمة دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وأضاف: نرحب بضيوف الدولة من جميع أنحاء العالم في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية ونتمنى لهم حظاً موفقاً في الحدث العالمي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلته لوحات فنية ضمن الأوبريت الغنائي بعنوان «إنت وطن» الذي شكل مفاجأة حفل الافتتاح، حيث تضمّن عروضاً تراثية وفقرات شعرية سلّطت الضوء على مسيرة التطور في الدولة، وجسّدت قيم الوفاء والحب والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أرسى برؤيته وتوجيهاته وحكمته دعائم رياضة الجوجيتسو في الإمارات حتى أصبحت تقود مسيرة النمو والانتشار والتطور لهذه الرياضة على مستوى العالم.

ويعتبر هذا العمل الفني المميز مبادرة تعكس مدى ارتباط شعب الإمارات بقيادته الرشيدة، وحب الوطن والانتماء إليه.

كما سلط الأوبريت الضوء على مسيرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ومساهمتها في تغيير المشهد العالمي لرياضة الجوجيتسو، وترسيخها لمكانة أبوظبي موطناً للأبطال، والوجهة المفضلة لأبرز نجوم اللعبة العالميين.

شكر

وتوجّه بطل الإمارات والعالم وقائد المنتخب الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي، خلال الكلمة الافتتاحية بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته لمسيرة الرياضة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، ودعم سموه اللامحدود ورعايته الكريمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لحضوره وتشريفه لحفل الافتتاح الرسمي للبطولة وتشجيعه المتواصل للرياضيين ومتابعته المستمرة لمسيرة تطور رياضة الجوجيتسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز