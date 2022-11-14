الشارقة بطل كأس اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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توج فريق الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للمرة الخامسة بتاريخه، بفوزه أمس على الجزيرة 24 - 21 في المباراة النهائية بصالة راشد بن حمدان.

وانتهى الشوط الأول 12 - 10 للشارقة، وقام بتتويج البطل نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، بحضور فاضل بن علي النمر، رئيس الاتحادين السعودي والعربي للعبة، وعبدالعزيز الحصان، مدير إدارة الشؤون الرياضية في هيئة الرياضة، وعلي المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعدد من المسؤولين.

وبهذا الإنجاز حقق الشارقة لقبه الثاني بالموسم الحالي، عقب تتويجه الشهر الماضي بكأس «السوبر».

من ناحية أخرى أعلن الاتحادان الإماراتي والسعودي لليد، بين شوطي النهائي، عن إقامة النسخة الأولى من السوبر «الإماراتي-السعودي» في 2023.

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